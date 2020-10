Précommandes PS5 : les consoles ne seront pas livrées à temps.

Nous en parlions déjà au lendemain du lancement des précommandes, mais les choses se confirment un peu plus : toutes les précommandes de PlayStation 5 ne garantiront pas la livraison des machines dans les temps.

La polémique prend de plus en plus d'ampleur : Sony a lancé les précommandes de sa nouvelle PlayStation 5 dans une configuration assez bancale. La marque ne disposera pas d'un stock très important de machines pour sa sortie et ainsi, les précommandes ont rapidement affiché la rupture de stock.

Mais l'affaire va plus loin puis qu'il se confirme à nouveau que même certaines précommandes ne seront tout simplement pas honorées en temps et en heure.

Amazon avait rapidement recontacté les acheteurs pour les prévenir d'une annulation de réservation ou modifié la date de livraison de la PS5 au 2 janvier 2021...

Plusieurs autres revendeurs emboitent désormais le pas, forcés de se montrer réalistes. GameStop a ainsi publié un communiqué officiel indiquant que la console ne serait finalement probablement pas livrée le 12 novembre (date de sortie prévue aux USA). En Irlande, GameStop évoque même une livraison qui n'interviendrait pas avant 2021.

À qui la faute ? Sony est à l'origine du problème selon les revendeurs qui critiquent la marque pour ne pas avoir été claire sur les stocks alloués à chacun pour le lancement de sa machine. Et même actuellement, il semble que Sony n'a confirmé aucun chiffre aux détaillants...

On sait par ailleurs que Sony tient à s'assurer d'une disponibilité de sa machine dans les rayons des grandes enseignes... On devrait donc assister à une situation assez improbable avec des utilisateurs ayant précommandé des consoles qui ne seront livrées qu'en 2021 alors que les acheteurs lambda pourraient mettre la main sur des consoles dans les grandes surfaces dès le lancement de la console.