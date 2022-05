Le premier Zelda accessible directement sur le Web

En attendant des informations sur le prochain Breath of the Wild 2, peut-être souhaiteriez-vous vous replonger dans le tout premier épisode de la franchise Zelda. C'est désormais possible, directement depuis son navigateur Web.

The Legend of Zelda est arrivé en France en 1988 et s'est très rapidement installé comme une référence avant de devenir une véritable légende. Point de départ d'une franchise qui a rassemblé des millions de joueurs, le premier volet conserve une saveur particulière.

Et si vous êtes curieux de remettre la main sur le titre, sachez qu'il est disponible en version Web depuis quelques jours. C'est Connor Clark, développeur de Google qui a ainsi mis en ligne un site qui permet de jouer au tout premier Zelda avec un clavier et une souris.

Il suffit de renseigner son pseudo et le joueur est directement propulsé au sein d'Hyrule. Qui dit version Web dit accès multiplateformes : il est également possible de joueur depuis son smartphone ou sa tablette.

Mieux encore, il ne s'agit pas d'un simple portage puisque c'est le moteur Zelda Classic dans son intégralité qui a été mis à disposition des internautes. On peut ainsi créer son propre Zelda, et créer des "quête" annexes ainsi que des donjons, créer de nouveaux ennemis.. Des centaines de versions de Zelda sont ainsi disponibles, avec plus ou moins de succès ou de respect de la version originale.