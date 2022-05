Préparez-vous pour l'éclipse totale de lune du 16 mai

Un événement rare se prépare pour ce week-end : la Lune passera dans l'ombre de la Terre occasionnant ainsi une éclipse totale pendant plusieurs minutes. Et chose intéressante : l'événement sera visible depuis la France.

C'est dans la nuit du 15 au 16 mai qu'il faudra lever les yeux, pour assister à un phénomène qui a lieu deux fois par an pour les éclipses partielles, mais qui est bien plus rare pour les éclipses totales du fait d'un décalage d'orbite de 5° entre la Lune et la Terre.

Pendant l'éclipse, la Lune ne disparaitra pas, mais affichera des teintes cuivrées ou rougeâtres. La dernière éclipse lunaire totale visible en France métropolitaine remonte au 21 janvier 2019.

L'éclipse débutera dans la matinée du 16 mai : l'entrée de la Lune dans la pénombre de la Terre commencera à 3h30, elle atteindra l'ombre vers 4h30 et l'éclipse sera totale à 5h30. Malheureusement, la Lune devrait également se coucher et disparaitre du ciel avant que l'éclipse ne se termine.

Le phénomène sera visible à l'oeil nu et pourra être observé avec des jumelles sans protections particulières.