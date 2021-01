La lecture de la presse en numérique s'impose

Selon une étude OneNext sur l'audience des marques de presse (papier et numérique) publiée cette semaine par l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias (ACPM), 96,4 % de la population française lit au moins une marque de presse chaque mois.

Sur ce total, 82,9 % des Français lisent au moins une marque de presse en version numérique et indépendamment du support (ordinateur, mobile ou tablette). Avec le panel considéré, cela représente 43,7 millions de personnes.

Les lectures de la presse en numérique représentent plus des deux tiers (68 %) des lectures des marques de presse. Le mobile s'impose comme le support le plus utilisé (45 %), devant la version papier (32 %), l'ordinateur (14 %) et la tablette (9 %).



L'étude note que 91,5 % des femmes de 15-34 ans consultent les versions numériques des marques de presse sur mobile, alors que c'est un taux de 70 % pour l'ensemble de la population âgée de 15 ans et plus.

Pour les supports imprimés, l'étude a été réalisée à partir du terrain du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020. Pour les données numériques, elles correspondent au mois de septembre 2020.