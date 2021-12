Prey : une suite du FPS en préparation chez Arkane ?

Les Game Awards, la cérémonie qui récompense les jeux vidéo de l'année pourrait être l'occasion pour Arkane Studios d'évoquer la suite d'un de ses FPS : Prey.

Sorti en 2017, Prey a connu un succès assez vif de par ses graphismes, son ambiance et son gameplay. Le joueur, coincé dans une station spatiale faisait ainsi face à une menace alien et se voyait doté de la capacité à prendre le contrôle d'objets pour résoudre des énigmes.

Selon les rumeurs, la suite du jeu serait en préparation depuis quelques années chez Arkane et le studio pourrait l'officialiser lors de la cérémonie. Les fuites évoquent déjà un titre : Neuroshock. L'histoire se déroulerait après les événements du premier jeu et il serait question d'incarner Project Cobalt, l'organisme typhon qui avait été injecté dans Morgan Yu. On évoque déjà un bestiaire plus varié et une structure façon Deus Ex.

Bien entendu ces informations sont à prendre avec des pincettes, mais si elles se confirment, la Xbox de Microsoft pourrait s'offrir une nouvelle exclusivité très alléchante.