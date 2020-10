Prime Day : les produits Amazon les plus vendus dévoilés

Le Prime Day vient d’être clôturé. L'événement qui se tenait du 13 au 14 octobre 2020 permettait aux abonnés Amazon Prime de bénéficier de deux jours d’offres et de remises. Pour l’occasion, la plateforme de e-commerce a annoncé avoir dépassé les 3,5 milliards de dollars de transactions, soit 60% de plus que l’année dernière. Ce sont au total, plus de 10 millions de clients qui ont ainsi participé à l’événement, réalisant une économie totale de 1,4 milliard de dollars à travers le monde.

Parmi les produits à succès, on retrouve la catégorie high-tech, qui a réalisé d’excellents résultats que ce soit pour préparer les premiers cadeaux de Noël ou pour sa consommation personnelle. L’Echo Dot d’Amazon a explosé les scores et est le produit le plus vendu à travers le monde, suivi par le Fire Stick TV 4K. On retrouve également des appareils compatibles avec l’assistant vocal Alexa, à l’image du casque sans fil à réduction de bruit active Bose QuietComfort 35, et de la montre Versa 2 de Fitbit.

Autres grands gagnants de l’événement, l’aspirateur robot autonome iRobot de Roomba, le filtre à eau personnel de LifeStraw, et le casque Stormtrooper Star Wars de Lego.

En France, les meilleures ventes ont été remportées par: