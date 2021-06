Prime Gaming : 6 jeux offert en juillet

Alors que juillet se profile, Prime Gaming dévoile la liste des jeux et bonus offerts au cours du mois. Et l'on pourra compter sur pas moins de 6 titres et de nombreux bonus.

Rappelons que l'offre Prime Gaming est liée à l'abonnement Amazon Prime, elle permet de profiter de réductions sur des jeux mais aussi d'accéder à des titres gratuitement, ainsi que de nombreux bonus issus de partenariats plus ou moins durables avec les éditeurs et développeurs.

Pour le mois de juillet, les abonnés pourront récupérer gratuitement 6 jeux : Batman : The Enemy Within, RAD, The Wanderer Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef ainsi que Portal Dogs.

Prime Gaming livre plus de détails sur les bonus de ce mois :

Batman: The Enemy Within - The Telltale Series – Bruce Wayne et Batman ont besoin d’aide, tous deux sont poussés dans leurs retranchements dans ce nouveau chapitre de Batman - The Telltale Series.

– Bruce Wayne et Batman ont besoin d’aide, tous deux sont poussés dans leurs retranchements dans ce nouveau chapitre de Batman - The Telltale Series. RAD – Les joueurs devront faire de leur mieux dans ce rogue-lite d’action en 3D alors que l’humanité a déjà fait face deux fois à l’apocalypse.

– Les joueurs devront faire de leur mieux dans ce rogue-lite d’action en 3D alors que l’humanité a déjà fait face deux fois à l’apocalypse. The Wanderer: Frankenstein’s Creature – Dans ce jeu aux airs d’aquarelle, les joueurs auront l’occasion de vivre la légende de Frankenstein dans les yeux de sa créature. En chemin, il leur sera possible de changer le regard de ceux qu’ils croiseront.

– Dans ce jeu aux airs d’aquarelle, les joueurs auront l’occasion de vivre la légende de Frankenstein dans les yeux de sa créature. En chemin, il leur sera possible de changer le regard de ceux qu’ils croiseront. Tales of the Neon Sea – Intrigues et suspicions entre humains et robots, voilà comment définir en quelques mots ce jeu d’enquête cyberpunk finement pixelisé. Les joueurs auront pour lourde tâche de résoudre une affaire de disparition dans ce jeu récompensé.

– Intrigues et suspicions entre humains et robots, voilà comment définir en quelques mots ce jeu d’enquête cyberpunk finement pixelisé. Les joueurs auront pour lourde tâche de résoudre une affaire de disparition dans ce jeu récompensé. Automachef – Il est temps de mettre à rude épreuve ses compétences dans ce puzzle où il faudra penser à tout pour parfaire sa cuisine automatisée !

– Il est temps de mettre à rude épreuve ses compétences dans ce puzzle où il faudra penser à tout pour parfaire sa cuisine automatisée ! Portal Dogs – Les joueurs se croiseront les méninges dans Portal Dogs, un jeu au croisement du puzzle et du platformer. Le postulat de départ est simple : les chiens suivent leur roi jusqu’aux portails. Mais ce n’est pas si facile, puisque tous les chiens sont contrôlés simultanément !

DU CONTENU GRATUIT DANS LES JEUX LES PLUS POPULAIRES DU MOMENT

Pour un aperçu des offres les plus importantes de ce mois-ci pour les membres Prime, ne manquez pas la dernière bande-annonce ! En juillet, Prime Gaming offre à ses membres du contenu en jeu pour Grand Theft Auto, Sea of Thieves, Warframeet bien plus encore.

Assassin’s Creed: Valhalla - Les membres Prime peuvent façonner leur propre légende viking dans le jeu de rôle d’action et obtenir le lot de Colonie druidique, qui comprend un pack de colonie Corbeau noir, un pack de colonie mystique et 5 boosters d'XP d'une heure. L’offre est disponible jusqu’au 16 août.

- Les membres Prime peuvent façonner leur propre légende viking dans le jeu de rôle d’action et obtenir le lot de Colonie druidique, qui comprend un pack de colonie Corbeau noir, un pack de colonie mystique et 5 boosters d'XP d'une heure. L’offre est disponible jusqu’au 16 août. League of Legends - Les 1er, 12 et 22 juillet, les membres Primes peuvent obtenir divers Fragments de Skins Mystères pour le jeu de stratégie en équipe.

- Les 1er, 12 et 22 juillet, les membres Primes peuvent obtenir divers Fragments de Skins Mystères pour le jeu de stratégie en équipe. VALORANT - Prime Gaming fête l’anniversaire du FPS tactique en 5v5 avec un Drop qui inclut une carte de joueur EP 2 // FORMATION exclusive.

LE CALENDRIER DE JUILLET 2021

Les membres Amazon Prime peuvent dès à présent s’attendre à recevoir du contenu in-game tout au long du mois de juillet sur des jeux comme Rainbow Six Siege, Legends of Runeterra, FIFA, Sea of Thieves et plus encore ! L’intégralité du line-up est accessible sur gaming.amazon.com.