Prime Gaming : 9 jeux offerts en novembre

Ce mois de novembre s'annonce particulièrement fourni du côté d'Amazon Prime Gaming : en marge des nombreux contenus proposés au sein de plusieurs jeux, la plateforme propose à chaque abonné d'Amazon Prime de récupérer 9 titres entiers.

Et ce mois-ci, il y'a du beau monde, à commencer par Dragon Age Inquisition à récupérer sur la plateforme Origin, Control dans sa version Ultimate Edition (GoG) ainsi que Rise of the Tomb Raider.

Trois titres premium qui devraient permettre de s'occuper une bonne partie du mois.

D'autres jeux sont également de la partie : Puzzle Agent 2, Rogue Heroes : Ruins of Tasos, Secret Files : Sam Peters, BAFL - Brakes are for losers, Liberated ainsi que Demon Hunter 2 : New Chapter.

Pour bénéficier des jeux proposés, il faudra être titulaire d'un abonnement Amazon Prime et de se connecter à la page dédiée. Il faudra également associer certains comptes d'autres plateformes pour débloquer l'accès aux titres, en fonction des jeux.