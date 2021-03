Prime Gaming : les jeux gratuits de mars

Si vous êtes client Amazon Prime ou même abonné Freebox Delta, vous serez sans doute intéressés de découvrir les avantages et cadeaux prévus sur la plateforme pour le mois de mars.

Twitch propose ainsi chaque mois un ensemble de jeux gratuits et autres bonus au sein de titres divers au gré de différents partenariats avec les éditeurs et les studios.

Jusqu'au 5 mars, les joueurs pourront ainsi profiter de Strata, un jeu de puzzle qui allie stratégie et réflexion. Jusqu'au 12 mars ensuite, il sera possible de récupérer gratuitement Adventure of Chris, un jeu de plateforme. Jusqu'au 19 mars, on pourra mettre la main sur The Academy : First Riddle, un jeu d'énigmes et jusqu'au 26 mars, il sera possible de récupérer Sine Mora Ex, un jeu de shoot.

Par ailleurs, on pourra toujours mettre la main sur une foule de jeux SNK déjà proposés depuis le mois de février dernier comme quelques King of Fighters, Metal Slug 3, Last Resort... Tout est à retrouver sur la page Amazon Gaming.