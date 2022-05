Prime Video : le programme du mois de juin avec le retour de la série The Boys !

La sélection du mois de juin de Prime Video nous fera plaisir avec The Boys, la saga Twillight, Anchorman 2 ou encore Chloé.

Voici le catalogue du mois de juin pour Prime Video avec le retour de The Boys, de la nostalgie avec Twilight ou encore des nouvelles séries comme Bang Bang Baby.

Pour rappel, si vous souhaitez profiter du catalogue du service d'Amazon, vous devez être abonné à Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49 € par an. En plus de la livraison accélérée, vous pouvez aussi profiter de Prime Reading, d'Amazon Music Prime et bien d'autres services encore.

Voici le programme du mois d'avril :

1 juin

Le Transporteur

Les collines ont des yeux

La saga Twilight : Éclipse

La saga Twilight : Breaking Dawn - Partie 1

La saga Twilight : Breaking Dawn - Partie 2



3 juin

The Boys – Saison 3



5 juin

Anchorman 2 : la légende continue



10 juin

Fairfax – Saison 2





12 juin

Activité paranormale : les marqués

Le Loup de Wall Street

Mon faux petit ami



14 juin

The Terminal List





17 juin

L’été où je suis devenue jolie

Le Lac – Saison 1





24 juin

Chloé – Saison 1

Celui qui s’est enfui

Illimité / illimité



30 juin

Bang Bang Baby

Prime Video avec Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49 € par an