Prime Video : du nouveau concernant les films et séries pour ce mois de mai 2022 !

Voici le catalogue du mois de mai pour Prime Video avec des classiques comme Wonder Woman, Batman Begin, Le Parrain voire même La Cité de la Peur ou encore des nouveautés comme The Originals.

Pour rappel, si vous souhaitez profiter du catalogue du service d'Amazon, vous devez être abonné à Amazon Prime à 5,99 € par mois ou 49 € par an. En plus de la livraison accélérée, vous pouvez aussi profiter de Prime Reading, d'Amazon Music Prime et bien d'autres services encore.

Voici le programme du mois d'avril :

1er mai

Wonder Woman

Batman Begins

Le Parrain 1 & 2

Le Parrain, épilogue : la mort de Michael Corleone

La Cité de la Peur

MR73/Les Lyonnais

The Conjuring : les dossiers Warren,

Les Affranchis

Comment tuer son boss, la saga

Avant toi

Waldo

Pop Redemption

Telle mère, telle fille

Collection Bertrand Blier, 12 films

Detective Conan (saison 2)

New Amsterdam (saisons 1 & 2)



4 mai

The Originals



6 mai

Bosch : legacy

Les gamins

Gold

Collection Asghar Farhadi, six films





13 mai

The kids in the hall

Lizzo's Watch out for big girls



16 mai

Mademoiselle

Lovestruck high (saison 1)

Romulus (saison 1)





19 mai

Bang Bang Baby (saison 1)



20 mai

Vers les étoiles

Yannick Noah : le sens de la gagne



27 mai

Emergency

Gianluca Vacchi - Mucho mas





30 mai

La French

