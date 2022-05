Prince of Persia Les Sables du Temps Remake désormais confié à Ubisoft Montréal

Le remake de Prince of Persia : Les Sables du temps profite d'un développement de plus en plus chaotique : présenté en 2020, le projet change aujourd'hui de studio.

Ubisoft annonçait en 2020 la sortie d'un remake de Prince of Persia les Sables du temps. Un titre populaire en son temps qui se dévoilait alors dans une vidéo de présentation rapidement critiquée.

Les éléments du jeu présentés lors de l'Ubisoft Forward en septembre 2020 n'ont ainsi pas convaincu les joueurs. Il faut dire que même si le titre original est sorti en 2003, les images présentées du remake ne collent pas avec un jeu moderne...

Ubisoft prend alors la parole pour confirmer prendre en compte les critiques des joueurs, évoquant un projet en développement depuis plus de deux ans déjà. Le studio tente de clarifier les choses et explique un "parti pris" dans le traitement visuel pour le démarquer des autres jeux vidéo et notamment d'Assassin's Creed ou même du Prince of Persia de 2008.

Des éléments qui peinent à convaincre et qui entrainent le report du titre au 18 mars 2021, avant finalement d'être de nouveau reporté cette fois à une date indéterminée.

Le jeu n'est toujours pas sorti et Ubisoft n'a pas partagé d'informations sur sa progression jusqu'ici. On apprend toutefois que le projet a changé de mains : autrefois confié à Ubisoft Pune et Mumbai, le projet est désormais confié à Ubisoft Montréal.

Ubisoft précise que le titre va être remanié pour proposer une expérience unique... Mais ne dévoile aucune nouvelle date de sortie.