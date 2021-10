Nouvelle hausse de prix pour des offres box et mobiles chez Bouygues Telecom et Orange

Tout se fait dans les règles, même si l'approche peut déplaire. Sous le couvert de nouveaux avantages et de plus de data, des abonnés Bouygues Telecom et Orange sont informés d'une hausse de prix sur des forfaits.

Attention… Bouygues Telecom prévient actuellement certains de ses abonnés à des forfaits mobiles qu'ils vont bénéficier de davantage de data qui passera à 100 Go, avec en prime une compatibilité 5G. Un cadeau qui n'est toutefois pas gratuit, à raison de 3 € supplémentaires par mois.

Dans le registre du fixe, des abonnés Bbox Must Fibre sont de leur côté prévenus que pour 5 € supplémentaires par mois, ils ont droit à l'intégration de divers avantages comme de nouveaux contenus pour la télévision et des appels illimités vers les mobiles en Europe.

Moins habitué en la matière, Orange pratique également ce type d'incitation en ce moment avec l'offre Open Up 70 Go Fibre qui passe à 120 Go d'Internet mobile et avec compatibilité 5G pour 2 € de plus par mois. " Nous faisons évoluer votre offre, sans réengagement et sans démarche de votre part. "

Le basculement automatique peut faire froncer les sourcils, mais les opérateurs prennent soin de rester dans les clous de la législation en informant en bonne et due forme les abonnés concernés au moins un mois à l'avance. Gage à eux de signaler qu'ils refusent une évolution, en se rendant notamment dans leur espace client.

Dans une réaction obtenue par Capital, Bouygues Telecom déclare : " Nous voyons à travers cette offre la possibilité pour nos clients d'enrichir leur expérience client chez Bouygues Telecom avec des offres annexes. Cet enrichissement se fait dans le respect des règles en vigueur du code de la consommation et nos clients ont toujours la possibilité de le refuser ou de le résilier dans les 4 mois qui suivent son activation. "

La tactique n'est pas nouvelle et concerne fréquemment SFR de la même manière. Free Mobile n'est par contre pas coutumier du fait, ce qui n'empêche pas des augmentations pour autant. La Série Free 80 Go au long cours est récemment passée à 10,99 € par mois pendant un an (une augmentation de 1 € par mois) pour les nouveaux abonnés, avant de basculer au forfait à 19,99 € par mois.