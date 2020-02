Un forfait mobile 5 Go à 4,99 € par mois sur les réseaux Orange ou SFR ! C'est possible !

Prixtel est le seul opérateur mobile à commercialiser des forfaits mobiles ajustables. Le bon plan du jour concerne une promotion sur son forfait ajustable " Le complet " disponible sur les réseaux mobiles Orange et SFR et proposé à partir de seulement 4,99 euros par mois !

L'opérateur mobile Prixtel est présent en France depuis plus de 15 ans, un gage de sérieux. Ce dernier propose actuellement son forfait mobile ajustable Le complet en promotion jusqu'au 18 février 2020, demain étant le dernier jour il ne reste donc que peu de temps pour en profiter !

Pour rappel, ce forfait mobile ajustable s’adapte tous les mois à votre consommation réelle. Plus besoin de vous soucier de combien de data il vous reste sur votre forfait, c’est ce dernier qui s’ajuste automatiquement à vos besoins et pas l’inverse !

La grande différence avec un forfait mobile classique est qu'il est ainsi possible de réaliser des économies. Par exemple si un mois vous n'avez utilisé que peu votre forfait mobile, son prix ne baisse pas pour autant chez un opérateur classique alors qu'en choisissant l'opérateur Prixtel, vous ne payerez que ce que vous avez réellement consommé ! A vous la liberté de consommer peu, ou beaucoup, de données mobiles avec toujours l'assurance de payer le juste prix, idéal notamment en vacances où les besoins sont différents.

Ce forfait s'articule en effet autour de 3 paliers tarifaires en fonction de votre consommation de données mobiles :

Jusqu’à 5 Go de données : 4,99 € par mois (au lieu de 9,99 €)

Jusqu’à 15 Go de données : 9,99 € par mois (au lieu de 14,99 €)

Jusqu’à 50 Go de données : 14,99 € par mois (au lieu de 19,99 €)

Ce forfait inclut également tout ce que l'on peut attendre d'un forfait mobile de qualité, à savoir les appels, SMS et MMS illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, mais aussi depuis l'Europe et les DOM, et jusqu’à 7,5 Go de données mobiles à utiliser à l’étranger.

Enfin, et c'est à noter, Prixtel utilise au choix les réseaux mobiles d'Orange et de SFR, deux réseaux de qualité qui vous garantiront une réception optimale partout en France.

Prixtel propose son forfait mobile ajustable sans engagement Le complet, en promotion jusqu’au 18 février, à partir de seulement 4,99 euros par mois pendant 1 an. À découvrir !