Bon plan forfaits mobiles : 10 Go à seulement 4,99 € par mois sur Orange ou SFR !

Pour ne plus être en hors forfait pendant vos vacances, et profiter au juste prix de son forfait mobile, découvrez les forfaits flexibles Prixtel qui s'adaptent à vos besoins en données mobiles et ne vous feront payer que ce que vous consommez !

Le bon plan mobile du jour concerne l'opérateur mobile Prixtel qui présente la rare particularité de proposer des forfaits mobiles qui s'adaptent à vous, et non pas l'inverse. En effet, Prixtel propose des forfaits dits ajustables ou flexibles dont le prix variera en fonction de votre consommation réelle en données mobiles. Idéal pour faire des économies quand vous utilisez peu votre forfait !

Un forfait flexible peut être la meilleure solution pour réaliser des économies tout au long de l'année. Effectivement, il ne sert à rien de payer pour un forfait 100 Go si vous ne consommez que 10 Go dans le mois. Prixtel ne vous fera payer que ce que vous consommez, et ça on ne dit pas non !

De plus, Prixtel s'engage à respecter la nature en compensant 100% du CO2 généré par l'utilisation du forfait en plantant des arbres.

Faisons un focus aujourd'hui sur le forfait Prixtel flexible "Le petit" qui propose jusqu'à 20 Go de data et est affiché à partir de seulement 4,99 € par mois pour la première année, et passe ensuite à 9,99 € par mois. Cette offre se termine le 16 mars 2021. Ce forfait comprend aussi bien entendu les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine, mais aussi en Europe (Union européenne) et dans les DOM. Dans tous les paliers, vous bénéficierez de 10 Go de data utilisables en Europe et dans les DOM.

Pour rappel, forfait flexible oblige, Prixtel adapte le prix du forfait en fonction de trois paliers de votre consommation réelle en données mobiles :

Jusqu'à 10 Go de data : 4,99 € la première année puis 9,99 €

Jusqu'à 15 Go de data : 7,99 € la première année puis 12,99 €

Jusqu'à 20 Go de data : 9,99 € la première année puis 14,99 €





Prixtel offre le choix entre les réseaux mobiles d'Orange et de SFR au moment de la souscription ou ultérieurement, idéal afin de bénéficier en toutes circonstances de la meilleure qualité de réception possible.





Découvrez le forfait "Le petit" 10 Go à partir de 4,99 € par mois





Prixtel propose également deux autres forfaits mobiles flexibles avec "Le grand" qui propose jusqu'à 80 Go de data à partir de 7,99 € par mois pendant un an avec 15 Go depuis l'UE/DOM et "Le géant" qui propose jusqu'à 200 Go à partir de 12,99 € par mois pendant un an avec 15 Go de data depuis l'UE/DOM, mais aussi les appels illimités vers l'Amérique du Nord et une compatibilité 5G !