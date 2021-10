Problème : les nouveaux MacBook Pro ne gèrent pas les dernières normes de cartes SD

Les nouveaux Macbook Pro et leurs puces M1 Pro et M1 Max font l'actualité depuis leur présentation et pour cause : jamais Apple n'avait proposé de portable aussi puissant sur le marché. Les puces M1 Pro et Max de la marque font des étincelles et promettent ainsi des stations de travail particulièrement intéressantes pour les professionnels.

Les appareils s'adressent ainsi en priorité aux professionnels du montage vidéo et de la photo, deux activités particulièrement gourmandes en ressources, et Apple a d'ailleurs enfoncé un peu plus le clou en réintégrant certains ports physiques sur ses portables. Il était reproché à Apple de miser exclusivement sur l'USB-C qui contraignait l'achat et l'emport d'un lecteur externe...

Mais voilà, désormais il est reproché à Apple de ne pas être allé jusqu'au bout des choses... En cause : le lecteur de cartes SD qui se veut à la limite de l'obsolète. Apple avait ainsi annoncé que ses MacBook Pro embarquent un lecteur de cartes SDXC, et dans les faits, ce même lecteur ne supporte que la norme UHS-II.

La norme UHS-II limite les taux de transferts à 300 Mo/s et qu'elle date quelque peu... Il existe ainsi la norme UHS-III qui double les transferts et permet d'atteindre les 600 Mo/s. La norme SD Express à 4 Go/s n'est pas non plus prise en charge... Or, ce sont ces technologies bien plus rapides qui sont généralement exploitées par les professionnels.

Difficile de savoir à ce jour pourquoi Apple ne s'est pas penchée davantage sur le sujet.