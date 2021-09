Procès contre Epic Games : Apple perd 85 milliards de dollars de capitalisation boursière

Même si Epic Games n'est pas totalement satisfait de la décision de justice rendue dans son procès contre Apple, l'issue est une victoire pour l'univers du jeu vidéo mobile et la situation a déjà un impact : Apple a perdu 85 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Le procès qui opposait Epic Games à Apple a récemment pris fin avec une ordonnance restrictive imposant à Apple de permettre aux développeurs d'intégrer dans leurs applications leurs propres mécanismes d'achat, leur évitant ainsi de devoir passer par la case commissions de 30% imposée à toutes les transactions réalisées sur iOS.

La mesure entrera en application d'ici le 9 décembre et se présente donc comme une victoire pour les développeurs. Epic Games de son côté a été sanctionnée pour avoir violé le contrat passé avec Apple et avoir tenté d'imposer un système de paiement alternatif directement au coeur de Fortnite.

Mais la décision principale de justice a surtout eu un impact du coté d'Apple et comme toujours, c'est en bourse que l'on constate immédiatement les changements : l'action du groupe a chuté de 3,3% et a fait perdre 85 milliards de dollars de capitalisation boursière au groupe.

Et puisqu'Apple mise à plus de 80% sur les jeux sur son App Store pour générer des bénéfices, la sanction devrait se montrer croissante au fil des mois. On estime qu'Apple pourrait immédiatement perdre 3% de ses revenus totaux.