Processeurs : la Chine pourrait passer au 7 nm en 2021 pour concurrencer Intel et AMD

Patiemment, la Chine tente de rattraper son retard en matière de conception de processeurs afin de se mettre au niveau des grands groupes nord-américains et de pouvoir se passer de leurs solutions.

Si l'industrie chinoise reste en retrait au point de vue de la gravure des composants, un point d'inflexion pourrait être atteint en 2021. Le concepteur fabless de processeurs Zhaoxin a diffusé une roadmap dans laquelle il prépare son passage à la gravure en 7 nm dès 2021 pour une série de processeurs x86 KaiXian KX-7000.

2021, c'est aussi le moment choisi par Intel pour lancer sa propre technique de gravure en 7 nm tandis qu'AMD poursuivra ses efforts à ce noeud de gravure grâce à TSMC.

KaiXian KX-6000

L'actuelle série KaiXian reste sur une technique de gravure 16 nm, avec une configuration allant jusqu'à l'octocore et à des cadences de 3 GHz. Le passage au 7 nm devrait assurer un solide bond de performances et s'accompagnera du support de la mémoire DDR5 et de l'interface PCIe 4.0, tandis qu'une nouvelle architecture GPU apportera une compatibilité DirectX12.

La firme Zhaoxin a aussi des ambitions en matière de processeurs pour serveurs avec une série KH-40000 attendue en 2021 mais cette dernière restera gravée en 16 nm, avec la capacité d'intégrer jusqu'à 32 coeurs par puce.