Netflix : les nouveautés de novembre avec Enola Holmes mais pas que !

Novembre, le feu de bois, les soirées sous la couette et les films et séries de Netflix. Voilà le programme de ce onzième mois de l'année 2022. Nous notons le retour d'Enola Holmes, de Chucky, des quatre survivants de Zombiland ou encore de notre reine préférée avec The Crown.

1er novembre

The Takeover

Tomb Raider

Les hautes herbes

Vacances sur ordonnance

Les sisters

The grudge

Young Royals – Saison 2

Ordinary Love

DC’s Legends of Tomorrow – Saison 6

To Russia with love

Boulevard de la mort

Molang

Lego Ninjago

Lutins et compagnie : rennes en renfort





2 novembre

The final score

Killer Sally

3 novembre

Blockbuster

Abominable

Le Prince des dragons – Saison 4

4 novembre

Enola Holmes 2

Buying Beverly Hills

The fabulous

Le secret de la famille Greco

Lookism

5 novembre

Orgasmique : le business One taste

Kac Wawa





6 novembre

J’ai perdu mon corps

Furie

Running for the Truth: Alex Schwazer





8 novembre

Médieval

Neal Brennan: Blocks





9 novembre

Les monstres du foot

The crown – Saison 5

10 novembre

Balle perdue 2

Noël tombe à pic

Warrior Nun – Saison 2

Les copains d’abord





11 novembre

L’infirmier était un meurtrier(avec Jessica Chastain)

C’est assez noir pour vous ?!?

Retour à Zombieland

Largué

12 novembre

Lélo, liberté et peinture





13 novembre

Blacklist – Saison 8





14 novembre

Les télétubbies

15 novembre

Run for the money

Jurassic World : la colo du Crétacé : une aventure secrète (interactif)





16 novembre

In her hands

The wonder

Qui ment ? Saison 2

Sortie de piste

Le retour de Chucky

17 novembre

Christmas with you

1899 (Par les créateurs de DARK)

Dead to me – Saison 3

I Am Vanessa Guillen : Scandale dans les rangs





18 novembre

La petite Nemo et le monde des rêves (Slumberland)

Elite – Saison 6

Somebody

Reign Supreme

Le monde de demain

23 novembre

Les nageuses





21 novembre

My little pony : Winter Wishday

The Noël diary

24 novembre

First Love





30 novembre