Projet xCloud : le Cloud Gaming selon Microsoft lancé en France

Microsoft vient d'envoyer les premières invitations à son service xCloud auprès des utilisateurs français !

Depuis quelques semaines, il était possible de s'inscrire sur le site dédié du service afin de participer à la première phase de test pour l'hexagone. Microsoft ouvre cette fois les vannes de son service de Cloud Gaming en France ainsi que 9 autres pays européens (Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas et Suède.)

Microsoft a déjà annoncé que les invitations seront envoyées par vagues progressives, afin notamment de ne pas surcharger son réseau. Il se peut donc que la marque fasse quelques pauses si la saturation venait à s'installer trop rapidement.

Le service est accessible uniquement sur smartphone et tablette Android pour l'instant, et à condition de disposer d'une manette Xbox One ou compatible. Pour accéder au service, il suffit de lancer l'application dédiée. Actuellement, 90 titres sont accessibles, mais le catalogue devrait rapidement évoluer... Notons que la version PC du service sera lancée un peu plus tard cette année.