Les promotions continuent sur la gamme Samsung Galaxy S21 : 100 € de réduction, -20% sur les accessoires,...

La gamme de Galaxy S21, sortie il y a quelques mois, est composée de trois versions : S21, S21+ et S21 Ultra. Ses performances et son esthétique ont été bien acceptées par la presse spécialisée et le public. Équipés tous les trois d’un écran AMOLED 2X avec pour taille respective entre 6,2 et 6,7 pouces, on retrouve une fréquence de rafraichissement de 120 Hz pour une meilleure fluidité et une définition soit de Full HD+ 1080p pour les S21 et S21+ ou WQHD+ 1440p pour le S21 Ultra.

La gamme est propulsée par un processeur Exynos 2100 en Europe avec 8 Go de RAM pour le S21 et S21+ et de 12/16 Go pour le S21 Ultra le tout avec un stockage allant de 128 et 512 Go. Les smartphones tournent sur Android 11 et One UI 3.1. Samsung à déjà annoncé le passage de toute la gamme vers Android 12 lors de la prochaine mise à jour de One UI.

Les Galaxy S21 et S21+ sont équipés d’un bloc photo composé de trois capteurs : 64 MegaPixels pour le téléobjectif et deux autres de 12 MP pour l’ultra grand angle et le grand angle. Le capteur selfie est quant à lui de 10 MP.

Par contre, le S21 Ultra se voit fournir d’un meilleur module photo avec 4 capteurs : un de 108 MP, un de 12 MP pour l’ultra grand angle et deux de 10 pour des zoom respectifs x3 et x10. Le capteur frontal est de 40 MP.

La gamme profite d’une belle autonomie grâce à des batteries d’une capacité respective de 4000, 4800 à 5000 mAh pour le S21, S21+ et S21 Ultra. Les smartphones profitent d’une charge rapide filaire de 25 Watts et d’une sans fil de 15 W pour une charge complète en moins de deux heures. Ils sont capables de tenir environ deux jours.

Pour profiter cet été d’une gamme de smartphones bien placée sur le marché, Samsung propose plusieurs offres sur son site officiel sur les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra :

Bénéficiez de 20 % de remise sur les accessoires associés à la gamme (étuis, coques, chargeurs) que vous retrouverez sur la page accessoire du site officiel jusqu’au 30 juin.





Toutes ces offres sont à retrouver sur le site officiel de Samsung