Bon plan Amazon : AirPods Pro, iPhone XS, Redmi Note 8T, Huawei P30/P30Pro/P40 et des produits Amazon

Le bon plan du jour concerne différents produits en promotion chez Amazon.

Commençons avec l'iPhone XS qui est équipé d'un écran OLED de 5,8 pouces avec une encoche pour loger la reconnaissance faciale avancée Face ID et un double capteur 12 + 12 mégapixels au dos avec zoom optique et capacités de réalité augmentée grâce à ARKit 2.0. Il exploite un SoC Apple A12 Bionic gravé en 7 nm.

En ce moment, vous pourrez profiter de l'iPhone XS dans sa version 64 Go sur Amazon à 699 € seulement au lieu de 1159 €, prix officiel lors du lancement. De plus, pour rappel, avec Amazon vous bénéficierez de la garantie Apple à 100% exactement comme si vous l'achetiez directement dans un Apple store, pas négligeable.

Même chose donc pour les écouteurs sans fil AirPods Pro d'Apple qui pour rappel sont étanches (transpiration et eau) permettant de les utiliser sans risque pour le sport et les activités d'extérieur. Ils intègrent également un système de réduction active de bruit grâce à deux micros et un traitement logiciel continu, pour une expérience sonore optimisée pour la musique comme les conversations.

Cette fonction peut cependant être annulée ponctuellement avec le mode Transparence. Il s'active depuis un capteur-pression qui servira aussi à lancer la musique, passer au morceau suivant ou prendre un appel. Les écouteurs sont également compatibles avec l'assistant numérique Siri.

L'autonomie est de 5 heures sans réduction de bruit et de 4,5 heures avec, mais grâce au boîtier qui sert aussi de système de recharge, l'autonomie totale est de 24 heures, tandis que la charge se fait sans fil grâce à sa compatibilité Qi ou via une connectique Lightning.

Amazon propose aujourd'hui les AirPods Pro à 249 € au lieu de 279 € avec les mêmes garanties qu'un achat chez Apple.



Passons ensuite au smartphone Redmi Note 8T qui est disponible depuis mi-novembre en France. Le fabricant chinois a repris la même base que le Redmi Note 8 avec son SoC Snapdragon 665 associé à 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et une configuration à 4 capteurs photo dont le module principal est de 48 megapixels. Pour plus de détail, nous vous laissons consulter notre test du Redmi Note 8T.

On trouvera également un module 8 megapixels ultra grand angle de 120 degrés, un module 2 megapixels pour la macro et un capteur 2 megapixels pour récupérer les informations de profondeur. Le Xiaomi Redmi Note 8T propose un affichage 6,3 pouces FHD+ avec encoche en goutte d'eau logeant un module photo 13 megapixels permettant de faire des selfies panorama et une batterie de 4000 mAh avec charge rapide 18 Watts.

Amazon propose aujourd'hui le Redmi Note 8T 64 Go à seulement 159 € au lieu de 199 €.



Signalons également une promotion chez Fnac et Amazon concernant les smartphones Huawei que ce soit sur la gamme P30 ou P40.

et terminons en vrac par quelques promotions diverses sur des produits Amazon :



