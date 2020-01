Bon plan Lenovo : de 25 à 30% de réduction sur les ordinateurs portables ThinkPad

Le bon plan du jour concerne la marque Lenovo qui lance sur son site officiel deux coupons de réduction sur sa gamme la plus populaire, c'est-à-dire Lenovo ThinkPad. Ces coupons de réduction sont valables du 22 janvier au 31 janvier 2020.

Le premier code de promotion THINKPAD2019 va vous permettre de bénéficier de 30 % de réduction sur une sélection de produits de cette gamme, précisément sur les T480, T480s, T580 et ThinkPad X1.

Le ThinkPad T480 possède une dalle de 14 pouces, soit 35,56 cm, intègre un processeur Intel Core i5-8350U, 8 Go de RAM, un disque dur de 500 Go, et un lecteur d'empreinte digitale pour pouvoir se connecter plus rapidement. Il est possible de le configurer en fonction de ses besoins (ajout de SSD, ...).

Le PC portable ThinkPad T480 est à 846,40 € au lieu de 1209 € avec le code THINKPAD2019

D'autres offres intéressantes sur les ThinkPad sont disponibles grâce au code THINKPAD2019 :



Vous pourrez également obtenir 25 % de réduction sur tous les ordinateurs portables ThinkPad AMD avec le coupon de réduction AMDDEAL, qui est valable jusqu'au 31 janvier lui aussi.

Le ThinkPad E595 possède une dalle de 15,6 pouces, soit 39,62 cm. Il est doté d'un processeur AMD Ryzen 3, de 8 Go de RAM, et d'un disque dur de 1 To. Il a été conçu pour les professionnels qui souhaitent avoir une performance plus efficace au bureau et en déplacement.

Le PC portable ThinkPad E595 est à 711,90 € au lieu de 949,20€ avec le code AMDDEAL.

Vous trouverez ci-dessous les autres ordinateurs portables qui bénéficient du coupon de réduction AMDDEAL:



