Zone-Téléchargement devient Zone-Annuaire pour contourner les blocages de Google

Après de nouveaux couacs et blocages contraignant les utilisateurs à changer leurs DNS, la plateforme Zone-Telechargement annonce un changement de nom.

La situation est de plus en plus complexe pour Zone Téléchargement, la plateforme qui se revendique héritière de l'originale et qui avait déjà changé de nom une première fois pour "Annuaire Téléchargement".

Un premier changement de nom suivi d'un retour au nom original et cette fois, nouveau revers : la plateforme change à nouveau de nom pour devenir "Zone-Annuaire".

Peu après la fermeture de Zone-Telechargement.com en 2016, on voyait plusieurs clones prendre le relais. Premier clone à s'imposer, le nouveau Zone-Téléchargement a depuis fait l'objet de nombreuses attaques de concurrents, de procédures de déréférencement en série et a été contraint de multiplier les noms de domaine pour échapper à la fermeture.

Devenu Annuaire-Telechargement en été 2018, le site a connu une certaine accalmie dans les procédures avant de voir les poursuites revenir de plus belle... La récupération d'un des anciens noms de domaine du site entraine alors le retour du nom Zone-Telechargement avec toutefois le maintien en parallèle du nom et des domaines Annuaire-Telechargement.

Finalement, Zone-Telechargement va subsister, mais le déréférencement opéré par Google le rend invisible aux moteurs de recherche. L'équipe en place fait donc le choix d'ouvrir Annuaire-Telechargement pour s'offrir de la visibilité dans les SERP de Google.