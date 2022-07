Jusqu'à 400€ : la nouvelle prime pour les vélos électriques va séduire des milliers de français

Voilà un geste qui pourrait aider des milliers de Français à franchir le pas du vélo électrique : l'état vient d'augmenter la prime dédiée à l'achat de ces moyens de déplacement plus écologiques.

Le gouvernement souhaite encourager plus largement les Français à réduire leur empreinte carbone et à opter pour des modes de transport plus responsables que la voiture thermique.

Pour ce faire, l'état proposait déjà des aides à l'achat de vélos électriques sous la forme d'une prime dont le montant vient d'évoluer à la hausse.

À compter du 15 aout prochain, le gouvernement accordera un budget de 5 millions d'euros supplémentaires au programme de prime à l'achat de vélo à assistance électrique.

Jusqu'à présent, cette prime plafonnait à 200€ dans le meilleur des cas, à compter du 15 aout elle passera à 300 euros pour la majorité des français et jusqu'à 400€ pour les ménages aux revenus modestes.

L'achat d'un vélo électrique cargo ou pliant peut atteindre jusqu'à 2000 euros pour les professionnels.

Autre changement : la prime qui n'était valable qu'une fois par foyer est désormais valable pour chaque membre du foyer. Les familles pourront ainsi s'équiper tout en profitant d'une aide pour chaque VAE acquis.

En marge de ces changements, notons que les vélos traditionnels sont également concernés par une nouvelle prime : les ménages aux revenus modestes pourront bénéficier d'une aide de 150 € pour l'achat d'un vélo classique.