Proposition de Loi : un PC gratuit pour tous les élèves du primaire et secondaire dès 2021

Le député Hubert Wulfran a récemment déposé une proposition de loi qui évoque un "prêt gratuit à tout élève du primaire et du secondaire d'un ordinateur scolaire domestique.", reprenant ainsi des propositions et projets déjà évoqués il y a plusieurs années sans réellement aboutir à large échelle.

C'est la période du confinement qui aurait relancé l'intérêt des députés pour l'équipement informatique avec notamment les contraintes de passer par le télétravail et les études à distance : "la pratique d'un enseignement à distance par ordinateur a été rendue obligatoire de fait, au titre de la continuité scolaire. Cette obligation a été rendue caduque de fait pour les familles et des élèves, certains d'entre eux ne disposant pas tout simplement du matériel informatique adéquat."

Selon le député, chaque élève devrait ainsi avoir accès à un ordinateur "mis à disposition à titre gracieux, pour tout ou partie d'une année scolaire. » Ainsi, la proposition de loi appelle à la mise à disposition de matériel "équipé des logiciels utilisés par le ministère de l'Éducation nationale."

Les ordinateurs en question seraient "mis à disposition des établissements scolaires publics et privés sous contrat afin d'être prêtés gratuitement aux élèves scolarisés du premier degré et du second degré." La loi envisage un équipement des élèves dès la rentrée 2021 pour ceux du second degré puis à compter de 2022 pour l'enseignement primaire.