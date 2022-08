Comment protéger vos données dans Instagram ?

Toutes les applications se permettent de récupérer des données vous concernant, et parfois à votre insu. La plupart du temps, l'opération est invisible et bloquer cette pêche à l'information est souvent un parcours du combattant. Voici quelques astuces pour protéger vos données sur Instagram.

Actuellement, Instagram compte 1,3 milliard d'utilisateurs dans le monde et en France 22 millions d'utilisateurs utilisent quotidiennement l'application. Cette dernière, comme beaucoup d'applications sur internet, récupère vos données personnelles afin de vous cibler auprès des annonceurs.

Sur l'application mobile Instagram, vous avez toutefois la possibilité de paramétrer des règles afin de ne plus être ciblé par certains annonceurs. Pour commencer, allez sur votre profil et cliquez sur l'icône aux trois traits en haut à droite. Cliquez ensuite sur Paramètres puis sur Publicités.

Une fois dans la page Publicités, cliquez sur Sujets des publicités. Vous verrez alors la liste des sujets de publicités auxquels vous êtes soumis. Ces derniers sont dûs à votre activité sur Instagram ou sur Facebook. Il suffit alors de cliquer sur un sujet puis de sélectionner Aucune préférence.

Une fois cela fait, revenez en arrière dans l'onglet Publicité et cliquez sur Données de votre activité partagées par nos partenaires puis décochez l'option Utiliser les données des partenaires. Cela ne vous empêchera pas de voir des publicités, mais ces dernières ne seront plus ciblées.

Vous avez aussi la possibilité de basculer votre compte en privé. Pour ce faire, il suffit d'aller dans les Paramètres, Confidentialité et de cliquer sur l'interrupteur Compte privé.

Enfin, plus radical, si vous souhaitez arrêter Instagram et que vous souhaitez que vos photos et vos données disparaissent, vous pouvez soit désactiver votre compte soit le supprimer de façon définitive.