Proxénétisme : Google va bannir les applications de Sugar Dating

Google vient de taper dans la fourmilière et annonce le bannissement de toutes les applications de "Sugar Dating", des applications qui camouflent en réalité un service de prostitution.

Les règles du Play Store évoluent pour prendre en compte un nouveau phénomène qui se développer sur le marché applicatif d'Android : la prolifération d'applications de Sugar Dating.

Sont ainsi visées les applications de rencontres qui proposent des actes sexuels tarifés entre les utilisateurs ainsi que tout échange impliquant un acte sexuel. Les nouvelles règles entreront en application le 1er septembre prochain et ce sont des centaines d'applications qui seront ainsi poussées vers la sortie.

Ces applications étant pour la plupart des applications de rencontres, elles pourraient échapper à l'interdiction en modifiant leurs modes de fonctionnement et se contentant de proposer des rencontres classiques. Plus question ainsi de faire la promotion de rencontres dans le but d'avoir des relations sexuelles tarifées.