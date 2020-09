PS+ Collection : les jeux PS4 s'invitent sur la PS5

Microsoft pensait avoir une longueur d'avance avec sa Xbox Series X au niveau de la rétrocompatibilité des jeux. Rappelons que la console de la marque américaine prendra en charge tous les jeux Xbox depuis la première machine... Et pendant ce temps, Sony évoquait une rétrocompatibilité PS4 sans aller au-delà...

Récemment Ubisoft avait confirmé que seuls les jeux PS4 seraient pris en charge par le module de rétrocompatibilité de la PS5, ce qui inquiétait ainsi les joueurs...

Heureusement, Sony devrait proposer le PS+ Collection qui sera intégrée à l'abonnement PlayStation Plus et qui permettra de jouer gratuitement à une liste de jeux PS4 en version dématérialisés. Ainsi, les joueurs auront accès à un catalogue de titres qu'ils pourraient ne pas avoir en version PS4.

Pour l'instant, Sony a confirmé quelques titres :

Batman Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Days Gone

Detroit Become Human

Fallout 4

Final Fantasy XV

God of War

InFamous Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet & Clank

Resident Evil VII Biohazard

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Uncharted 4 A Thief’s End

Until Dawn

D'autres jeux seront ajoutés par la suite et notons que le service sera exclusivement réservé aux joueurs PS5. Reste que malgré tout, le catalogue proposé est bien moins dense que celui proposé par Microsoft dans son Xbox Game Pass.