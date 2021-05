PS VR 2 sur PS5 : les premiers détails

Sony a bel et bien confirmé en début d'année que le PlayStation VR dédié à la PS5 sortirait prochainement et que des kits étaient déjà entre les mains des studios de développement. Selon quelques sources spécialisées dans le sujet, on apprend ainsi certains éléments concernant le casque.

Le prochain PS VR proposera une définition de 4000x2040 pixels, soit 2000x2040 pixels par oeil. La définition sera donc supérieure à celle de l'Oculus Quest 2 et devrait permettre de profiter de plus d'immersion.

On y trouvera une molette qui permettra de régler l'espacement des lentilles pour correspondre à l'écart pupillaire de l'utilisateur et limiter ainsi les maux de tête. Un système d'eye tracking viendra parfaire le tout pour suivre le mouvement des yeux de l'utilisateur et offrir des ajustements de l'image et notamment le rendu fovéal qui permettra de répartir la puissance de calcul du casque et de la PS5 uniquement sur la zone regardée par l'utilisateur tout en soulageant la périphérie du point de focus.

Cette technologie devrait permettre de proposer plus facilement du rendu en 4K en proposant un maximum de détails uniquement sur la zone de vision de l'utilisateur.

Le casque devrait également proposer des moteurs pour offrir un système de vibrations à l'image de celui proposé sur le contrôleur DualSense, et de celles intégrées aux nouveaux contrôleurs qui seront proposés avec le casque.

Petite déception au tableau : le casque devra être relié à la console via un câble USB-C et le casque ne sera compatible qu'avec la PS5.