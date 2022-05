PS3 et PS Vita : une mise à jour qui sent le sapin

Voir arriver une mise à jour sur d'anciennes consoles pourrait être une bonne nouvelle pour les joueurs, et pourtant le patch déployé par Sony sur PS3 et PS Vita est de mauvais augure.

Contre toute attente, les PS3 et PS Vita viennent de recevoir une mise à jour de firmware ! Les deux consoles n'avaient pas eu droit à ce traitement de faveur depuis des années et pourraient finalement ne plus y avoir droit du tout.

Quinze années après son lancement, la PS3 vient ainsi d'être mise à jour pour faire passer son firmware à la version 4.89. Tandis que pour la petite PS Vita lancée il y a 10 ans en France, le firmware évolue et passe à la version 3.74.

Mais pas question d'apporter des améliorations, de renforcer la sécurité... Il s'agit pour Sony de préparer l'abandon pur et simple de ses machines.

Les firmwares déployés concernent surtout trois points majeurs :

Bloquer la création de nouveaux comptes PSN depuis la PS3 et la Vita

Supprimer plusieurs paramètres des comptes PSN

Forcer l'authentification a double facteur pour la connexion aux comptes pSN depuis les consoles et créer un mot de passe unique pour chaque appareil.

Sony prépare donc la fin de vie de ses consoles qui ont tout intérêt à disparaitre : la marque prépare le lancement de son nouveau service PlayStation Plus avec un catalogue renforcé de titres PS3. Il devient donc plus intéressant pour Sony d'encourager les joueurs à souscrire à un abonnement pour jouer à la PS3 qu'à les voir continuer à jouer sur leurs anciennes machines...