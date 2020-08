Les jeux PS4 et Xbox One compatibles sur PS5 et Series X ?

La bonne nouvelle et que Microsoft et Sony prennent des mesures pour s'assurer que la majorité de votre bibliothèque de jeux soit jouable sur les nouvelles consoles.

Microsoft a précisé que les jeux Xbox One existants y compris les jeux Xbox 360 rétrocompatibles et les jeux Xbox d'origine fonctionneront sur le nouveau système. En plus de chaque titre Xbox One, cette liste de compatibilité comprend actuellement plus de 500 jeux Xbox 360 et 39 jeux Xbox originaux.

Pour Sony, la liste de compatibilité spécifique est moins claire. En mars, la société a annoncé que la PS5 fonctionnerait en “mode hérité" pour prendre en charge le contenu conçu pour la PS4 et la PS4 Pro. Dans une mise à jour quelques jours plus tard, le vice-président senior de Sony, Hideaki Nishino, a précisé que Sony pense que l'écrasante majorité des 4 000 titres PS4 et plus seront jouables sur PS5. Il a également ajouté que la société "évalue actuellement les jeux titre par titre pour repérer tout problème nécessitant un ajustement de la part des développeurs de logiciels d'origine.

Rien n'indique à ce jour que les jeux des anciennes consoles PlayStation pré-PS4 seront directement compatibles avec la PS5. En revanche, un abonnement PlayStation Now donnera aux propriétaires de PS5 un accès en streaming à des centaines de titres des bibliothèques PS2 et PS3.

En ce qui concerne les accessoires, Sony exigera que les utilisateurs achètent de nouveaux contrôleurs DualSense pour jouer aux jeux PS5, mais les anciennes manettes pourront être utilisées pour les jeux PS4. Microsoft, en revanche, promet que tous les contrôleurs Xbox One à l'exception du Kinect fonctionneront sans problème sur la série X.

Sony a déclaré qu'il s’attendait à ce que les titres rétrocompatibles fonctionnent à une fréquence accrue sur PS5 afin qu'ils puissent bénéficier de fréquences d'images plus élevées ou plus stables et de résolutions potentiellement plus élevées. Une déclaration similaire à la promesse de la PS4 Pro, qui utilisait un mode Boost en option pour obtenir à peu près le même effet.

Ces types d'améliorations devraient être possibles sur le nouveau matériel sans aucun travail supplémentaire de la part des développeurs de jeux originaux. Mais les créateurs de jeux auront également la possibilité «d'optimiser» spécifiquement les jeux de la génération actuelle pour profiter pleinement de la puissance supplémentaire des nouvelles consoles.