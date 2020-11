PS5 : en Allemagne, les machines précommandées seront envoyées avec 1 semaine d'avance

Le groupe Media Markt a récemment contacté ses clients ayant précommandé la PlayStation 5 de Sony afin de les prévenir, une fois n'est pas coutume, d'une bonne nouvelle : les expéditions des machines devraient être anticipées d'une petite semaine, soit à compter du 12 novembre prochain.

Sony n'a pas officiellement communiqué sur le sujet, il est donc difficile de savoir si Media Markt prend des libertés avec les dates officielles, s'il s'agit d'une erreur ou d'un coup de buzz. Toujours est-il que tout ce qui touche actuellement à la PS5 ou Xbox Series X est plutôt explosif.

En France, le reconfinement oblige les boutiques de jeux vidéo à s'organiser de façon différente : on a ainsi vu Micromania inviter ses acheteurs à régler l'intégralité de leur commande en avance et d'ajouter des frais de port pour organiser une livraison en temps et en heure.

Certaines boutiques on annoncé qu'elles seraient ouvertes malgré tout le 19 novembre afin de permettre aux acheteurs de récupérer leurs consoles le jour J.