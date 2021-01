PS5 : les boites vides s'échangent à prix d'or sur eBay

La PlayStation 5 de Sony déchaine les passions et sa rareté ne fait qu'augmenter son prix sur le marché gris. Au point que même les boites vides de la machine peuvent rapporter gros...

Depuis quelques semaines, on voit arriver sur eBay des offres assez étonnantes autour de la PlayStation 5. Les chanceux qui ont pu mettre la main sur la console, comme c'est le cas pour ce mercredi sur quelques centaines d'exemplaires, tentent ainsi parfois de se faire un peu d'argent, et quand ce ne sont pas les consoles elles-mêmes qui sont revendues au-delà des 1000 euros, les boites de la machine peuvent suffire à rapporter gros.

On a ainsi vu fleurir des offres parfois volontairement trompeuses qui proposent des boites de PS5 à des prix laissant penser que la machine est comprise dans l'offre... Si certains utilisateurs proposent des boites autour des 200 euros, laissant clairement comprendre que la console n'est pas concernée par la vente, d'autres tentent leur chance avec des offres à 1300$.

eBay a été alerté du problème et annonce, comme il y a quelques semaines avec les offres concernant des photos de PS5, que les ventes de boites de PS5 sont désormais interdites.

Reste que certains acheteurs ont volontairement dépensé plus de 200€ pour des boites de machine en connaissance de cause... Sans doute en espérant reproduire l'arnaque avec un montant bien plus élevé.