PS5 : des consoles en vente chez Veepee.fr demain !

Le spécialiste de la vente privée Veepee proposera un lot de consoles PlayStation 5 demain 2 juin 2021 à partir de 7h00. Et compte tenu de l'attente autour de la console, il y a fort à parier que le stock partira en quelques minutes.

Il faudra se rendre sur le site Veepee.fr à compter de demain pour savoir ce qu'il en retourne. Les acheteurs devraient pouvoir mettre la main sur la console standard avec une seconde manette, ou un pack avec la console ainsi que Spider-Man Morales, Returnal, une télécommande PS5 et un casque audio de la marque Konix.

On ne sait actuellement pas combien de packs seront disponibles. Pour optimiser ses chances, il faudra penser à s'enregistrer sur le site et renseigner coordonnées et moyens de paiement, tout en agissant très vite dès l'ouverture de la vente.