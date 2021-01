PlayStation 5 : un groupe de scalpers met la main sur 2000 consoles

Compte tenu de la polémique, on se demande comment cela est encore possible et pourtant, un groupe très organisé de scalpers a réussi à réserver plus de 2000 consoles PlayStation 5 en quelques secondes.

Des machines qui vont automatiquement se retrouver sur le marché parallèle à des prix 2 à 3 fois plus élevés que le prix de vente conseillé.

Pourtant, la chaine GAME pensait avoir paré à toute éventualité : le revendeur localisé au Royaume-Uni avait mis en place une file d'attente et des réservations avec une limite imposée d'une console par foyer. Sans grande surprise, dès le lancement de l'offre, la boutique a vu l'intégralité du stock réservé en quelques minutes...

C'est après coup que la marque s'est aperçue que le système d'attente avait été contourné tout comme la limite d'une console par foyer par un groupe baptisé Carnage, des professionnels de la revente spécialisés dans l'utilisation de bots pour vider rapidement les stocks de produits très prisés.

Au total, le groupe aurait ainsi pu mettre la main sur 2000 consoles PS5...

GAME n'a pas pu annuler les commandes, mais a précisé que de nouvelles mesures de sécurité seront déployées lors de la prochaine vente, en espérant qu'elles suffisent cette fois.

Espérons également que Cdiscount, qui a annoncé un stock en France le 2 février, ne sera pas ciblé par des pratiques similaires.