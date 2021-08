PS5 : malgré les efforts de Sony, la pénurie va durer

Sony s'est récemment exprimée concernant la pénurie de PlayStation 5 et assure mettre tout en oeuvre pour accélérer la production et les livraisons.

Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment s'est récemment exprimé dans les colonnes de Reuters.

Le directeur revenait ainsi sur le cap des 10 millions de consoles PS5 vendues à travers le monde, exprimant toutefois des regrets quant à l'incapacité de Sony à livrer tous les joueurs.

Il a par ailleurs évoqué la situation, en précisant que Sony mettait actuellement tout en oeuvre pour accélérer la production des machines, dans le but de limiter les pénuries et de proposer plus régulièrement des lots de consoles aux revendeurs.

Malheureusement Jim Ryan confie que Sony n'est pas maitre de tous les éléments amenant à la pénurie actuelle puisque la crise des semi-conducteurs pèse pour beaucoup dans la situation.

Il indique ainsi que Sony a renforcé sa capacité de production et que les consoles sont produites plus vite, néanmoins la crise d'approvisionnement de certains composants freine les chaines de production. Lorsque les chaines d'assemblages disposent des composants, les consoles sont produites plus vite qu'avant, mais la pénurie de puces continue d'avoir un lourd impact sur la production globale.

La situation devrait ainsi s'étaler encore un certain temps de l'aveu de Jim Ryan, même si Sony tente de répondre à la demande de chacun, la patience restera de mise pour une durée encore inconnue.