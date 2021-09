PS5 : la mise à jour dope les performances de la console de Sony

Sony a déployé une mise à jour d'ampleur pour sa console PlayStation 5 qui fait suite à une phase de bêta-test lancée plus tôt cet été.

Depuis le 15 septembre, les joueurs sont donc invités à mettre à jour leur machine, et Sony évoquait quelques fonctionnalités attendues, notamment la possibilité d'installer un SSD supplémentaire sur la console, de profiter de l'audio 3D sur les téléviseurs... Mais aussi de booster les performances de la console dans certains jeux.

C'est Digital Foundry qui a repéré cette évolution des performances en testant une console avant et après la mise à jour. Selon les jeux, on peut ainsi gagner quelques images par seconde. On ne parle pas non plus d'une évolution majeure, mais quelques FPS sont toujours bons à prendre, d'autant que la console ne semble pas surchauffer au passage.

Sony n'a pas officiellement expliqué les modifications réalisées pour doper les performances de sa machine, mais les pilotes graphiques sont très certainement impliqués. Compte tenu des conditions de lancement des consoles nouvelle génération, on peut estimer que la partie logicielle n'a pas été poussée dans ses retranchements, et cela laisse un certain potentiel d'évolution pour les mois et années à venir.