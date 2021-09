PS5 : le nouveau modèle chaufferait finalement moins que l'original

Sony a étonné en opérant quelques changements au sein de sa PlayStation 5 alors même que la console n'a pas encore un an. Sans grand discours, Sony a ainsi commencé à commercialiser une version plus légère de la console, identifiée sous la référence CFI-1100B01.

Le YouTubeur Austin Evans avait rapidement démonté la console et identifié le principal changement : un nouveau ventilateur associé à un nouveau dissipateur moins imposant et moins lourd de 300 grammes. Ce dernier critiquait toutefois une montée en chaleur et un système moins performant que l'original, sans vraiment s'appuyer sur un protocole de test précis et un matériel peu adapté.

Ce n'est pas le cas d'Igor's Lab, un média allemand qui a mené des tests plus poussés et dresse un bilan totalement opposé. Selon le média, le système de refroidissement de la nouvelle PS5 est à la fois plus silencieux et bien plus efficace. Les chiffres sont éloquents : en moyenne, la nouvelle PS5 voit son APU stabilisé à 10 degrés Celsius de moins que l'ancienne PS5.

La nouvelle PS5 se montrerait également plus rapide que l'ancienne : elle consommerait 1 à 4% d'énergie en plus en Ultra HD, ce qui laisse entendre que Sony a pu réviser les fréquences des puces suite à ses améliorations du système de refroidissement.

L'analyse complète de la nouvelle PS5 est disponible à cette adresse.