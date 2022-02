PS5 : les coques officielles sont disponibles à la précommande

Il aura fallu patienter plus d'un an : les façades officielles pour PlayStation 5 sont finalement disponibles à la précommande chez Sony.

Sony annonçait en décembre dernier le lancement de nouvelles façades colorées à destination de sa console PlayStation 5.

Depuis la présentation initiale de la PS5, Sony insistait sur le fait que la console serait personnalisable, notamment grâce à un système de façades détachables facilement pour accéder aux entrailles de la machine.

Mais voilà : depuis plus d'un an et la sortie de la PS5 sur le marché, aucune façade n'avait été proposée par Sony. Pire encore, la marque a poursuivi plusieurs fabricants tiers qui proposaient leurs propres "Plates".

Finalement, les façades officielles sont disponibles à la précommande sur Amazon.

Sony ne propose actuellement que deux coloris : Midnight Black et Rouge. Pour les versions Galactic Purple, Nova Pink et Starlight Blue, il faudra certainement encore attendre quelques semaines de plus.

Les livraisons sont attendues pour le 18 février prochain, le prix quant varie en fonction du coloris, mais il faut compter entre 55 et 59€.