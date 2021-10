PS5 : SFR relance sa box fibre + console PS5 ! Stocks limités !

SFR nous avait habitués à son offre box internet + téléviseur qui associe donc la souscription à un abonnement SFR Box Fibre à l'acquisition d'un modèle de téléviseur 4K connecté.

Même son de cloche dans le domaine du jeu vidéo avec le retour de la très demandée offre Box internet + console PS5 qui permet pour rappel de coupler une offre fibre optique Power Box ou Box 8 avec la console de jeu PlayStation 5 de Sony qui reste toujours à ce jour quasi indisponible partout dans le monde.

Cette offre est limitée dans le temps, jusqu'au vendredi 29 octobre 2021, ou bien dès épuisement des stocks de PS5 disponibles chez SFR.

Fibre Power Box ou Box 8

Vous aurez au choix les deux versions de la PS5 avec deux manettes DualSense incluses, à savoir la version standard ou la version digitale. De même vous aurez le choix entre un abonnement internet Fibre Power Box ou Fibre Power Box 8, permettant ainsi diverses options d'abonnement à tous les prix. Par exemple pour la PS5 avec lecteur Blu-ray 4K et l'offre Fibre Power Box (voir ci-dessous), il faudra débourser 149 € pour la PS5 + 8 € par mois pendant 2 ans (soit 341 € en tout pour la console). Pour la PS5 Digital Edition, il faudra payer 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 241 €). Sachant que les prix officiels des PS5 et PS5 Digital Edition avec deux manettes étant respectivement de 569,98 € et 469,98 €, il s'agit donc d'une bonne affaire.

Libre à vous ensuite de choisir entre l'offre Fibre Power Box ou Fibre Power Box 8 selon vos besoins.

Attention, comme pour les deux précédentes opérations lancées par SFR, les stocks de PS5 ne seront pas disponibles très longtemps...