PS5 : une première vidéo de jeu en temps réel avec l'Unreal Engine 5

Epic Games a récemment publié une vidéo de présentation de l'Unreal Engine 5, son moteur graphique et physique, destinée aux jeux de prochaine génération.

Et en marge d'une démonstration technique, les ingénieurs ont présenté de la 3D en temps réel qui était lancée sur PlayStation 5. Pas de 3D cinématique donc, mais bel et bien du rendu en temps réel qui démontre la puissance de calcul disponible, mais aussi les merveilles dont est capable l'Unreal Engine 5.

On peut ainsi constater une gestion des lumières et reflets assez poussée sur des milliards de triangles. L'Unreal Engine 5 s'annonce particulièrement permissif pour les développeurs, notamment dans la façon d'accepter l'importation directe de contenus générés en 3D sur une foule de logiciels professionnels sans rogner sur la qualité (notamment Zbrush).

La gestion des textures 8K est également de la partie et toute la vidéo se déroule à un framerate qui semble assez élevé, sans aucun ralentissement à la clé. Il devient clair que le potentiel est là et que les créateurs n'ont plus qu'à se lancer pour nous en mettre plein les yeux. Rappelons que la PS5 est toujours prévue pour une sortie en fin d'année.