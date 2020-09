PS5 : Sony dévoile les prix et la date de sortie de sa console de jeu Playstation !

C'est ce soir 22h que Sony présentait sa conférence de presse avec de nombreux jeux vidéo dévoilés mais également, et surtout, l'annonce de la date de sortie et du prix de sa console de jeu PS5

Ca y est enfin, l'événement que tous les gameurs attendaient est arrivé et on connait enfin tout sur la future console de jeu de Sony, à savoir la Playstation 5.

C'est dans un événement dématérialisé diffusé ce 16 septembre à 22h00 heure de Paris que le géant a dévoilé de très nombreux jeux vidéo à travers des bandes-annonces dantesques, comme :

Final Fantasy XVI annoncé en exclusivité console sur PS5

Marvel's Spider-Man : Miles Morales

Hogwarts Legacy (univers Harry Potter)

Call of Duty : Black Ops Cold War

ou encore Resident Evil Village

La marque souhaite marquer les esprits avec un catalogue de titres PS5 des plus alléchants et imposant dès la sortie de ses machines et c'est bien le cas !

Mais ce qu'attendaient tous les joueurs n'est arrivé qu'à la toute fin de la conférence à savoir le prix et la date de sortie.

Concernant le prix, il faudra compter 499,99 € pour la PS5 classique avec son lecteur Blu-ray, et 399,99 € pour la PS5 Digitale Edition (sans lecteur, entièrement dématérialisée avec PlayStation Store).

Quand à la date de disponibilité, elle est fixée en France au 19 novembre 2020 !

Pour le moment aucun détail n'a filtré sur le lancement des précommandes mais cela ne devrait pas tarder, une question d'heure selon certains.

Vous pourrez précommander la console PS5 de Sony chez ces e-commerçants à 499,99 € :

et précommander la console PS5 Digital Edition à 399,99 € ici :