PS5 : les problèmes de stocks devraient se poursuivre jusqu’en 2022

La pénurie de consoles continue chez Sony, et la vision sur les prochaines années ne laisse pas penser à une amélioration de la situation.

Les quantités de PS5 produites pourraient rester insuffisantes pour répondre à la demande même en 2022. Une annonce fracassante de Sony qui n’arrive pas à voir le bout de sa pénurie de consoles. Le géant est tout de même parvenu à produire et distribuer 7,8 millions de PS5, surpassant ainsi le record historique de la PS4 de 7,5 millions de consoles. Mais pour combler la demande, il devra distribuer plus de 14,8 millions de PS5 dans le monde entre avril 2021 et mars 2022.

Une prévision très optimiste donc, mais la demande de PS5 risque de continuer à dépasser l'offre pendant encore tout le reste de l'année. La rupture de stock devrait donc continuer malgré les records de production historiques. La division PlayStation à elle seule, anticipe déjà un nouveau chiffre d'affaires record de 22 milliards d'euros, pas d’inquiétude donc sur le plan financier. Pour les consommateurs, il faudra prendre son mal en patience avant de pouvoir prendre en main la console une bonne fois pour toutes, à moins que vous ne fassiez déjà partie des heureux propriétaires d’une PS5.