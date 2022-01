Difficultés de production de la PS5... la PS4 produite tout au long de 2022

A priori et même si cette information n'a jamais été officiellement annoncée par Sony, il était initialement prévu de mettre un terme à la production de la console de jeu PlayStation 4 fin 2021. Selon Bloomberg, la PS4 sera encore produite cette année avec un objectif d'un million d'exemplaires.

Cette stratégie aurait pour objectif de pallier les difficultés de production rencontrées avec la PlayStation 5 et s'assurer de garder des joueurs dans l'écosystème PlayStation. Évidemment plus onéreuse et plus complexe à produire, la PS5 sortie en novembre 2020 doit faire face à la situation de pénurie de composants et demeure toujours difficile à trouver.

En relançant la production de la PS4, Sony continuerait d'occuper le terrain et les étals à moindre frais, d'autant que les titres exclusifs à la PS5 ne sont pour le moment pas légion. Pour le groupe nippon, ce n'est sans doute pas la situation rêvée.

Même en écoulant des consoles PS5 à un prix inférieur au coût de fabrication, la stratégie habituelle du secteur est de constituer rapidement une base de joueurs et miser sur la vente de jeux.

200 000 PS4 vendues entre juillet et septembre 2021

Un porte-parole de Sony a confirmé que la production de la PS4 va se poursuivre en 2022 et a ajouté : " C'est l'une des consoles les plus vendues de tous les temps et il y a toujours un croisement entre les générations. "

Lors de la publication de ses derniers résultats financiers pour la période de juillet à septembre 2021, Sony a annoncé avoir vendu sur cette période 3,3 millions d'unités de la PS5 (et 13,4 millions entre novembre 2020 et septembre 2021).

Dans le même temps, ce sont 200 000 PS4 qui ont été écoulées. Depuis 2013, Bloomberg note que Sony a vendu plus de 116 millions de PS4.