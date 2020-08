PS5 : quels accessoires PS4 seront compatibles ?

Dans un billet de blog, Sony est revenue sur les accessoires qui seront compatibles avec la PlayStation 5 à son lancement.

Nombre de joueurs attendent ainsi de savoir si leurs accessoires PS4 peuvent être ou non réutilisés avec la machine de prochaine génération. La marque a donc préparé une FAQ pour répondre aux questions des joueurs.

Sony précise ainsi :

Quels périphériques et accessoires PS4 actuels fonctionneront sur PS5 ?

Les périphériques spéciaux sous licence officielle comme les volants de course, les sticks arcade ou les joysticks fonctionneront avec les jeux PS5 et les jeux PS4 pris en charge.

Les casques sans fil Platinum et Gold ainsi que les casques tiers qui se connectent via le port USB ou la prise casque fonctionneront sur PS5 (l’application compagnon du casque-micro, cependant, n’est pas compatible avec la PS5).

La manette sans fil DUALSHOCK 4 et les manettes tierces sous licence officielle PlayStation fonctionneront avec les jeux PS4 pris en charge.

Les manettes de détection de mouvements PS Move et la manette de visée PlayStation VR fonctionneront avec les jeux PS VR pris en charge sur PS5.

Remarque : tous les accessoires/périphériques tiers sous licence officielle ne fonctionneront pas forcément avec la PS5. Nous vous recommandons de vérifier auprès du fabricant de l’article pour confirmer qu’il fonctionnera sur PS5 ainsi que les titres spécifiquement pris en charge.