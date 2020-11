PS5 : pas de zonage pour les jeux

Dans une grosse FAQ, Sony répond à des questions à propos de la PlayStation 5 et livre diverses informations, en plus d'une forme de résumé.

Le lancement de la console de jeu PlayStation 5 a lieu le 12 novembre outre-Atlantique, tandis que c'est une semaine plus tard le 19 novembre pour l'Europe. À cette occasion, Sony Interactive Entertainment met en ligne une FAQ d'ampleur.

Cette FAQ dite ultime réunit en un même lieu les informations pour la plus grande partie déjà connues sur la PS5 et en révèle quelques autres. Une telle publication est forcément appréciable, même si elle peut aussi paraître un peu tardive en arrivant après les précommandes.



Zonage et rétrocompatibilité

Parmi les nouveaux éléments qui attirent l'attention, le fait que les jeux PS5 ne sont pas zonés par région (hormis avec un Blu-ray). Il sera donc possible de jouer à des jeux d'autres pays sans rencontrer de problème particulier. Une information qui peut avoir son importance pour des jeux bénéficiant d'une sortie officielle dans un pays, mais pas dans un autre.

Une autre annonce concerne le service PlayStation Now avec la confirmation d'une compatibilité sur PS5. " Les abonnés à PS Now pourront utiliser le service PlayStation Now sur leur console PS5, que ce soit pour streamer ou télécharger des jeux compatibles ", peut-on lire.

À mettre en parallèle avec la rétrocompatibilité et le fait que la PS5 permet de jouer à plus de 99 % des jeux PS4, mais pas aux jeux PS3 et PS2. Sauf qu'avec le PS Now, il est possible de streamer des jeux PS3 et PS2.

Sony ajoute également que si un jeu PS4 est jouable sur la PS5, un abonné à PlayStation Plus sera en mesure de le télécharger et d'y jouer sur sa console PS5. Par ailleurs, certains jeux PS4 vont profiter de la fonctionnalité Game Boost avec en perspective des taux de rafraîchissement améliorés, une définition dynamique jusqu'à 4K.

On pourra aussi noter qu'il sera possible de connecter un périphérique USB compatible afin de stocker et lancer des jeux PS4. Les jeux PS5 devront eux être sur le SSD interne.

La FAQ publiée par Sony est copieuse avec des éléments à aller glaner en fonction du questionnement propre à chaque utilisateur. Qui plus est, elle continuera d'être mise à jour sur la base des commentaires.