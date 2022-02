Les PS5 Standard et Digitale de retour chez SFR à 10h ! Stocks limités !

Cela doit être la 5e fois que SFR propose cette offre groupée qui permet pour rappel d'obtenir la très convoitée console de jeu Playstation 5. Si vous aviez raté la dernière pour Noël, c'est de nouveau le moment de tenter sa chance !

Il s'agit ici d'une offre Box internet + console PS5 c'est-à-dire que SFR propose un abonnement à une offre fibre optique Power Box ou Box 8 couplé avec la possibilité d'acquérir à prix préférentiel la console de jeu PlayStation 5 de Sony. Étant donné les difficultés à s'en procurer une, c'est un moyen supplémentaire qui peut en intéresser certains d'autant que l'offre globale est intéressante.

Attention, cette offre démarre ce vendredi 11 février à 10h00 et est, comme d'habitude, limitée dans le temps et avec des stocks limités, donc soyez réactifs !

Fibre Power Box ou Box 8

Vous aurez le choix entre les deux versions de la console PS5 à savoir la version standard ou la version digitale, avec à chaque fois les deux manettes DualSense incluses. Vous aurez également le choix entre un abonnement internet Fibre Power Box ou un abonnement Fibre Power Box 8, permettant ainsi diverses possibilités d'abonnement selon votre budget. Dans tous les cas, il s'agit en tout cas d'une bonne affaire pour acquérir la PS5 à un tarif préférentiel.

Par exemple, avec une PS5 Standard (lecteur Blu-ray 4K inclus) et une offre Fibre Power Box (voir ci-dessous), le prix sera de 149 € pour la PS5 + 8 € par mois pendant 2 ans (soit 341 € en tout pour la console). Et si vous préférez la PS5 Digital Edition, il faudra alors débourser 49 € + 8 € par mois pendant 24 mois (soit 241 €). Rappelons que les prix officiels des PS5 et PS5 Digital Edition avec deux manettes sont respectivement de 569,98 € et 469,98 €, il s'agit donc d'une bonne affaire, sans oublier que vous aurez (enfin) votre PS5 dans le salon !

Libre à vous de choisir entre l'offre Fibre Power Box ou la Fibre Power Box 8 selon vos besoins pour ajuster les tarifs.

Ces stocks de PS5 sont limités donc ne tardez pas, et pour commander c'est par ici que ça se passe !