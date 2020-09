PS5 : la version digitale plus chère que la Xbox Series S ?

Alors que Microsoft a déjà dévoilé le prix de ses Xbox Series X et S, c'est toujours l'inconnue du côté de Sony et de sa PS5... Et il se murmure déjà que la "Digital Edition" sera plus chère que la Series S.

Tant que Sony n'officialise pas la date de sortie ni le prix de ses PS5, toutes les spéculations sont permises... Et désormais on craint surtout de voir la PS5 Digital Edition s'afficher à un tarif plus élevé que celui de la Xbox Series S.

Sony devrait dévoiler le prix de ses machines ce soir, lors d'une conférence qui se déroulera en ligne à partir de 22h00. Mais en attendant, les rumeurs évoquent déjà le fait que la PS5 qui ne dispose pas de lecteur de disques pourrait se retrouver affichée à 100€ de plus que la Xbox Series S, la machine d'entrée de gamme de Microsoft.

Selon Bloomberg, la PS5 pourrait être vendue au prix de 499$ contre 399$ pour la version sans lecteur... Des prix repris à l'identique, mais en euro dans une fuite émanant d'une chaine de supermarché en Espagne et Portugal.

Si les prix se confirment, la Xbox Series S à 299€ pourrait séduire bien plus de joueurs que la PS5. Et même si les performances ne sont pas identiques, le facteur prix pourrait avoir l'ascendant, surtout en cette période de crise sanitaire et de baisse des revenus des ménages.