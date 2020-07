PS5 : une étonnante version plaquée or 24 carats se dévoile

C'est une photo insolite qui fait beaucoup parler : une PlayStation 5 en or 24 carats Special Limited Luxury Edition a été dévoilée.

Sony a étonné en dévoilant sa PlayStation 5 par un design original, mais aussi le choix de la couleur blanche alors que les dernières machines de la marque optaient toutes pour le noir par défaut.

Mais dans le monde du luxe, une seule couleur importe : l'or, et la PS5 ne va pas échapper à la règle...

Ainsi, la société britannique Truly Exquisite propose déjà des précommandes pour une PlayStation 5 Special Limiter Luxury Edition qui se décline dans plusieurs métaux précieux : or 24 carats, platine ou or rose 18 carats.

La marque ne proposera que 100 exemplaires, les formulaires de réservation sont disponibles à cette adresse et le prix communiqué plus tard. Quant à la livraison, il faudra attendre décembre 2020, le temps que la console ne sorte et que la marque n'opère les modifications demandées...